Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марат Иванов
    Таракан слишком самоуверен. Все его аргументы полны демагогии и самолюбования! Прощелыга ещё тот!Песков призвал пр...
  • Ольга Каширина
    Вряд ли он может заменить Лаврова. Уровень не тот и кругозор поуже.Песков призвал пр...
  • Lana_Borei Иванова
    Могут прокопать туннель сквозь землю прямо в Америку или взять на службу голубей, отправлять посылкамиПремьер Украины Ш...

Хинштейн заявил о планах заменить отечественным софтом иностранном ПО в Госдуме

Хинштейн заявил о планах заменить отечественным софтом иностранном ПО в Госдуме

Импортозамещение программного обеспечения планируется провести в нижней палате российского парламента, отечественный софт в Государственной думе придет на смену иностранному, заявил глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх