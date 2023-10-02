Хинштейн заявил о планах заменить отечественным софтом иностранном ПО в Госдуме

Импортозамещение программного обеспечения планируется провести в нижней палате российского парламента, отечественный софт в Государственной думе придет на смену иностранному, заявил глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
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