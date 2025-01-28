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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Чернышенко: «В этом году в России пройдет 95 международных турниров, в том числе со спортсменами БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ»

«Как отметил президент Владимир Путин, Россия всегда была и останется верна идеалам спорта и продолжит активно их продвигать в стране и в мире – в тесном сотрудничестве с нашими друзьями из других государств.

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