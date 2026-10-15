📷❗️Переброска истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado IDS (версия ECR/IDS, выполняющая роль носителя тактического ядерного оружия) ВВС Германии на авиабазу Авиано для учений Steadfast Noon является плановым мероприятием по отработке применения авиабомб B61-12.
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