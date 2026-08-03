Посол МИД России Мирошник: Запад реагирует только на силу

Посол МИД России Родион Мирошник заявил, что Запад осознаёт ситуацию только при демонстрации силы. Он отметил удары российской армии по украинским портам, подчеркнув, что это способствует пониманию позиции России.
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