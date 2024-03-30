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Спички - не игрушка

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МОЛИТЕСЬ ЗА РУССКИХ

МОЛИТЕСЬ ЗА РУССКИХ

Вы ведь так не хотели жить вместе с русскими. Вы говорили, что русские — оккупанты, что они изувечили вашу древнюю великую культуру, что они эксплуатируют вас и выкачивают ресурсы из вашей богатейшей земли.

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