В Тазовском разработают новые программы с исследовательским уклоном

В Тазовском районе для учеников старшей школы разработают новые учебные программы. Об этом сообщила директор окружного департамента образования Марина Кравец по результатам своей поездки в муниципальное объединение.
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