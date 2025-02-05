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Нефтяники в январе получили 156,4 млрд рублей из бюджета по топливному демпферу

Нефтяники в январе получили 156,4 млрд рублей из бюджета по топливному демпферу

Нефтяные компании в январе получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 156,4 млрд рублей; годом ранее выплаты составили 146,6 млрд, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Минфина РФ.

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