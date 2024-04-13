Операцию Киева в Донбассе назвали беспределом

Экс-подполковник СБУ Прозоров назвал операцию Киева в Донбассе беспределом Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что начав военные действия в Донбассе, Киев привлек к ним боевиков с Майдана.
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