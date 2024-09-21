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Газета «Культура»

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Выставка «Формы времени» открылась в Москве

Выставка «Формы времени» открылась в Москве

20 сентября в Москве стартовал проект «Формы времени», организованный Политехническим музеем. Экспозиция охватывает историю развития часовых механизмов с конца XVIII века до наших дней, показывая, как менялись представления о времени и способах его измерения, сообщает Минкультуры России на официальном сайте.

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