Выставка «Формы времени» открылась в Москве

20 сентября в Москве стартовал проект «Формы времени», организованный Политехническим музеем. Экспозиция охватывает историю развития часовых механизмов с конца XVIII века до наших дней, показывая, как менялись представления о времени и способах его измерения, сообщает Минкультуры России на официальном сайте.