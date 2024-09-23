Депортацию мигрантов будут снимать на видео: Что известно о новом приказе

Процесс депортации мигрантов из России будут записывать на видео. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) представила соответствующий проект приказа.
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