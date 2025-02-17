«Это было бы красиво». Дудаков оценил шансы на приезд Трампа 9 мая в Москву

Политолог Малек Дудаков в интервью RTVI оценил вероятность приезда Дональда Трампа в Москву на День Победы<strong>Вероятность того, что президент США Дональд Трамп приедет в Москву на День Победы, существует.
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