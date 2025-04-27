Туристам нельзя фотографировать жителей Турции

В Турции на законодательном уровне запретили путешественникам фотографировать местных жителей В некоторых странах правила поведения так быстро меняются и могут показаться настолько необычными, что о них не знают даже самые опытные путешественники.
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