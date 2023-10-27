Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в октябре Список самых востребованных направлений для автопутешествий в октябре возглавляют Сочи, Питер и Москва, а замыкает его курортная столица Крыма.
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