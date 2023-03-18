Актер Уиллем Дефо вновь захотел стать Зеленым Гоблином

Американский актер Дефо назвал главное условие для своего участия в роли. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на американскую газету Variety, американский актер Уиллем Дефо выразил желание вновь сняться в роли Зеленого Гоблина в «Человеке-Пауке».