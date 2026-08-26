Еще 3 общественных пространства благоустроят в Серпухове в этом году

В городском округе Серпухов в этом году обновят три общественных пространства. О том, какие территории ожидает благоустройство, доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву во время его рабочей поездки в округ.
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