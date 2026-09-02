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Царьград

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В России запустили проект о защитниках природы

В России запустили проект о защитниках природы

Фонд "АиФ. Доброе сердце" вместе с издательским домом "Аргументы и факты" при поддержке Президентского фонда природы запустил всероссийский медиапроект "Хранители живой природы".

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