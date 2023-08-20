В Ставропольском крае заведующая детсадом цинично высказывается о погибших российских военных, заявляя это в лицо вдовам.
"Погиб на СВО? Ну и поделом"
Комментарии
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НМ
Наталия Москаленко
Почему же кирпич до сих пор не упал ей на башку?!?
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11 час.
Владимир Карпов
У нас что - на Ставропольщине российской власти нет ??? Гнать эту гниду поганой метлой на бандеровскую укропию !!!
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8 час.
ПП
Прохожий Просто
Почему она в России?
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5 мин.
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