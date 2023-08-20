Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 810 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий Просто
    Почему она в России?"Погиб на СВО? Ну...
  • Владимир Карпов
    У нас что - на Ставропольщине российской власти нет ??? Гнать эту гниду поганой метлой на бандеровскую укропию !!!"Погиб на СВО? Ну...
  • Владимир Карпов
    Не кочегары мы, не плотники, и сожалений горьких нет. А мы монтажники-высотники, Луна послала всем "привет" ...!!!Опять 25! Послесл...

"Погиб на СВО? Ну и поделом"

"Погиб на СВО? Ну и поделом"

В Ставропольском крае заведующая детсадом цинично высказывается о погибших российских военных, заявляя это в лицо вдовам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НМ
Наталия Москаленко
Почему же кирпич до сих пор не упал ей на башку?!?
Ответить
11 час.
Владимир Карпов
У нас что - на Ставропольщине российской власти нет ??? Гнать эту гниду поганой метлой на бандеровскую укропию !!!
Ответить
8 час.
ПП
Прохожий Просто
Почему она в России?
Ответить
5 мин.

Картина дня

наверх