За 35 лет лет осень в Москве потеплела

За 35 лет осень в столице стала теплее на 3°C. Об этом ТАСС сообщил климатолог Николай Терешонок. Он пояснил, что это произошло из-за глобального потепления.
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