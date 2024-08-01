Урал – Сокол где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Первая лига 3 августа

В субботу, 3 августа, сыграют Урал и Сокол в 4 туре Первой Лиги по футболу (ФНЛ). Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Екатеринбург-Арена Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.