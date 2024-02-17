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Торговый оборот Петербурга с регионами Крайнего Севера превысил 4 млрд

Специалисты способны проводить научные исследования по всему спектру поставленных в Арктике задач. Торговый оборот Петербурга с арктическими регионами за январь 2024 года составил более 4 млрд, что на 37,5% больше, чем в начале прошлого года.

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