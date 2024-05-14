Кузбассовец стал фигурантом уголовного дела за создание юридического лица

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 14 мая сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное использование документов для образования юридического лица» в отношении 31-летнего местного жителя.
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