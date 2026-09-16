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Татар-информ

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В трех сельских поселениях Высокогорского района открыли новые здания исполкомов

В трех сельских поселениях Высокогорского района открыли новые здания исполкомов

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ В Высокогорском районе Татарстана открыли новые здания исполнительных комитетов Семиозерского, Алан-Бексерского и Село-Алатского сельских поселений.

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