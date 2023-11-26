Как отличить предателя от патриота?

Аршак Меликджанян

автор конечно сволочь ещё та всё время передёргивает и подменяет понятия, из Газы возвращаются беженцы, из Израиля -предатели которые уехали туда после 22г., те кто уехал раньше, те не имеют проблем это нормально, а эти и есть предатели