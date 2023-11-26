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Как отличить предателя от патриота?

Как отличить предателя от патриота?

ТАСС написал, что сегодня в Москву прилетел еще один Ил-76, доставивший в России более 100 россиян, эвакуированных из Газы.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
автор конечно сволочь ещё та всё время передёргивает и подменяет понятия, из Газы возвращаются беженцы, из Израиля -предатели которые уехали туда после 22г., те кто уехал раньше, те не имеют проблем это нормально, а эти и есть предатели
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14 час.
Алина Белова
Интересно за чей  счёт  эти рейсы по вывозу из Газы ? Всё  должны  оплатить так называемые  беглецы
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14 час.
Владислав Владислав
Раскрывать тему &quot;бегунков&quot; в полномочиях не Володина, а ФСБ с МВД. Уверен, что у них есть нужные критерии ...
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14 час.

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