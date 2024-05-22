Кадыров встретился с Путиным в Москве и пригласил его в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Он рассказал о социально-экономической ситуации в республике и выразил надежду, что следующая встреча пройдет в Грозном.
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