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Царьград

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Смирнов объявил о эвакуации населения в Беловском районе Курской области

Смирнов объявил о эвакуации населения в Беловском районе Курской области

В Беловском районе Курской области началась эвакуация местных жителей, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

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