SCMP: в Китае женщина избила свекровь за отказ сидеть с заболевшим внуком

В Китае женщина избила свекровь за отказ сидеть с больным внуком, пишет South China Morning Post. В китайской провинции Чжэцзян женщина напала на свою свекровь, сломав ей четыре ребра, после того как та отказалась ухаживать за больным внуком.
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