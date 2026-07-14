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Газета.ру

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SCMP: в Китае женщина избила свекровь за отказ сидеть с заболевшим внуком

SCMP: в Китае женщина избила свекровь за отказ сидеть с заболевшим внуком

В Китае женщина избила свекровь за отказ сидеть с больным внуком, пишет South China Morning Post. В китайской провинции Чжэцзян женщина напала на свою свекровь, сломав ей четыре ребра, после того как та отказалась ухаживать за больным внуком.

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