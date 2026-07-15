Юрист Чирикова объяснила, как защитить пенсионера от мошенников

Чтобы оградить пенсионера от мошенников, нужен комплекс мер — от регулярных разговоров о новых схемах обмана до технических настроек в банковских приложениях и на «Госуслугах», рассказала RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.