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Аргументы и Факты

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Юрист Чирикова объяснила, как защитить пенсионера от мошенников

Юрист Чирикова объяснила, как защитить пенсионера от мошенников

Чтобы оградить пенсионера от мошенников, нужен комплекс мер — от регулярных разговоров о новых схемах обмана до технических настроек в банковских приложениях и на «Госуслугах», рассказала RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.

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