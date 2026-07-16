Смертельное наследство сенатора Грэма*: какой "капкан" США готовят России — Лукьянов

В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили скандальный законопроект американского сенатора Линдси Грэма*, а также объяснили, почему президент США Дональд Трамп смягчил санкции против Китая и Индии.
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