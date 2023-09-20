Военное обозрение

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В Ереване разблокировали здание посольства Российской Федерации

В Ереване разблокировали здание посольства Российской Федерации

В столице Армении Ереване наконец были разблокированы подступы к посольству Российской Федерации. Ранее их перекрыли протестующие, вышедшие на улицы после начала военной операции азербайджанской армии в Нагорном Карабахе.

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