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Русская весна

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Диверсификация. Почему белорусская экономика смогла выстоять перед западным прессингом

Диверсификация. Почему белорусская экономика смогла выстоять перед западным прессингом

Как известно, в условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки вопросы обеспечения национальной безопасности для небольших государств становятся не просто актуальными — они приобретают жизненно важное значение.

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