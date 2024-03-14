Диверсификация. Почему белорусская экономика смогла выстоять перед западным прессингом

Как известно, в условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки вопросы обеспечения национальной безопасности для небольших государств становятся не просто актуальными — они приобретают жизненно важное значение.
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