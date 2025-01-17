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Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: не принимайте желаемое за действительное

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: не принимайте желаемое за действительное

Овен Вы сможете осознать ошибки, которые совершили ранее, и решиться на новые действия. От вас исходит мощная энергетика, способная проникать в сознание других людей.

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