Александр Беглов поздравил коллектив Адмиралтейских верфей с 320-летием основания предприятия

Это старейшая судостроительная компания России Со времён Петра Первого и до сегодняшнего дня Адмиралтейские верфи остаются гарантом промышленной, технологической и оборонной мощи нашей страны, сообщил сегодня в своём поздравлении губернатор Петербурга Александр Беглов.
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