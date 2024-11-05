Александр Беглов поздравил коллектив Адмиралтейских верфей с 320-летием основания предприятия

Это старейшая судостроительная компания России Со времён Петра Первого и до сегодняшнего дня Адмиралтейские верфи остаются гарантом промышленной, технологической и оборонной мощи нашей страны, сообщил сегодня в своём поздравлении губернатор Петербурга Александр Беглов.