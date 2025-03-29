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Регион 29

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Пианист – виртуоз Сергей Мочалов даст концерты в Архангельской области

Он выступит в Няндоме, Савинском, Котласе и Коряжме - концерты пройдут 6, 7, 8 и 9 апреля 2025 годаОн выступит в Няндоме, Савинском, Котласе и Коряжме - концерты пройдут 6, 7, 8 и 9 апреля 2025 годаВ рамках Соглашения о сотрудничестве региональной общественной организации «Поморское землячество в Москве» с городскими и муниципальными округами малой Родины — Архангельской области, при поддержке и координации землячества, с 6 по 9 апреля 2025 года состоятся концерты фортепьянной музыки лауреата ….

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