Толстой напомнил, что в начале работы VIII созыва была создана межфракционная группа по защите христианских ценностей

Заместитель Председателя ГД Петр Толстой («Единая Россия») напомнил, что в начале работы восьмого созыва была создана межфракционная группа по защите христианских ценностей, в которой работают более 70 депутатов.
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