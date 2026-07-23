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ДумаТВ

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Толстой напомнил, что в начале работы VIII созыва была создана межфракционная группа по защите христианских ценностей

Толстой напомнил, что в начале работы VIII созыва была создана межфракционная группа по защите христианских ценностей

Заместитель Председателя ГД Петр Толстой («Единая Россия») напомнил, что в начале работы восьмого созыва была создана межфракционная группа по защите христианских ценностей, в которой работают более 70 депутатов.

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