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10-летнюю россиянку, выступавшую на ЧМ, пригласили на известное шоу: «Мессенджеры лучше не открывать»

10-летнюю россиянку, выступавшую на ЧМ, пригласили на известное шоу: «Мессенджеры лучше не открывать»

10-летняя российская танцовщица Есения Михеева, выступившая вместе с Шакирой в шоу-программе финала чемпионата мира 2026 года, получила множество предложений после выхода на сцену стадиона «Метлайф».

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