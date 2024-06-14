Депутат бундестага Котре: санкции против Мосбиржи нанесут ущерб ФРГ и Евросоюзу

Немецкий депутат от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре заявил о необходимости отмены санкций против Мосбиржи, поскольку рестрикции нанесут ущерб экономике Германии и других европейских стран.
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