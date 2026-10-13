Житель Кубани осужден за скупку 16 краснокнижных осетров и икры

Житель Кубани незаконно купил 11 русских осетров, пять севрюг и 21 банку икры осетровых для перепродажи и получил один год и три месяца принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства.
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