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Царьград

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Житель Кубани осужден за скупку 16 краснокнижных осетров и икры

Житель Кубани осужден за скупку 16 краснокнижных осетров и икры

Житель Кубани незаконно купил 11 русских осетров, пять севрюг и 21 банку икры осетровых для перепродажи и получил один год и три месяца принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства.

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