В Татарстане появилась аллея, посвященная Валерию Грайферу

Экологическая акция, приуроченная к 95-летию со дня рождения знаменитого нефтяника, основателя Российской инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭК, научно-технический полигон ЛУКОЙЛа) Валерия Грайфера, прошла в Нурлате.
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