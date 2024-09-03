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Татар-информ

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В Татарстане появилась аллея, посвященная Валерию Грайферу

В Татарстане появилась аллея, посвященная Валерию Грайферу

Экологическая акция, приуроченная к 95-летию со дня рождения знаменитого нефтяника, основателя Российской инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭК, научно-технический полигон ЛУКОЙЛа) Валерия Грайфера, прошла в Нурлате.

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