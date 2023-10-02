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Военное обозрение

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Экс-министр обороны Британии Уоллес посоветовал Зеленскому призывать больше молодёжи для поддержки наступления ВСУ

Экс-министр обороны Британии Уоллес посоветовал Зеленскому призывать больше молодёжи для поддержки наступления ВСУ

Пока в Киеве ломают голову, как провести очередную волну мобилизации и набрать как можно больше солдат для продолжения контрнаступления, в Британии этот вопрос уже решили и даже дали "ценный" совет Зеленскому.

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