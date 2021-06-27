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"Токсичная депутатка": Чьи интересы защищала в Думе Оксана Пушкина?

"Токсичная депутатка": Чьи интересы защищала в Думе Оксана Пушкина?

В программах Царьграда неоднократно приходилось вспоминать пока ещё депутата Госдумы Оксану Пушкину.

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Анатолий Лановой
К сожалению, практика заполнения ГД пустыми статистами, выдающими не гора обыкновенную фигню ( в силу отсутствия ума, а это такой ум), это лишняя трата народных денег. При таком принципе формирования, выборы в ГД не нужны, так как не нужна ТАКАЯ ГД.

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