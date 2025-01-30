Три кандидата поборются за пост мэра Барнаула: Франк, Скосырский, Трухин

В Барнауле выберут нового мэра из трёх кандидатов: Франка, Скосырского и Трухина. Эти претенденты представят свои программы по улучшению городской экономики, социальной сферы и инфраструктуры 14 февраля на заседании городской думы.
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