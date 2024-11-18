Орбакайте снова плюнула в россиян

Орбакайте отказалась выступать на корпоративах в России! Певица заняла жесткую позицию.Некогда любимая в нашей стране исполнительница Кристина Орбакайте приняла решение отказать россиянам в удовольствии лицезреть ее персону на главном празднике года.
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