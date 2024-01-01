В Белгороде умерла четырехлетняя девочка, пострадавшая при обстреле со стороны Украины

Число погибших жителей увеличилось до 25 человекВ Белгороде в детской областной больнице умерла четырехлетняя девочка, которая была ранена при обстреле города Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря.
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