5G протестируют на совместимость со спецслужбами. В пилотных зонах

В семи российских регионах развернут пилотные зоны для тестирования сетей связи пятого поколения и методов динамического управления спектромКак сообщает «Коммерсантъ», по итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам Минцифры определило зоны для тестирования динамического управления радиочастотным спектром.