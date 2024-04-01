5G протестируют на совместимость со спецслужбами. В пилотных зонах

В семи российских регионах развернут пилотные зоны для тестирования сетей связи пятого поколения и методов динамического управления спектромКак сообщает «Коммерсантъ», по итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам Минцифры определило зоны для тестирования динамического управления радиочастотным спектром.
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