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В Железногорске общественники оценили режим и условия содержания в изоляторе

<p style="text-align:justify"><strong>В ходе очередного посещения изолятора временного содержания представители общественного совета при МО МВД России &laquo;Железногорский&raquo; обратили внимание на режим и условия содержания задержанных и обвиняемых, а также оценили медпункт и место для прогулки.

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