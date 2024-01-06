В Железногорске общественники оценили режим и условия содержания в изоляторе

<p style="text-align:justify"><strong>В ходе очередного посещения изолятора временного содержания представители общественного совета при МО МВД России «Железногорский» обратили внимание на режим и условия содержания задержанных и обвиняемых, а также оценили медпункт и место для прогулки.
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