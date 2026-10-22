На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке в ноябре будут выставлены на продажу четыре картины Пабло Пикассо, созданные в последние два десятилетия его жизни — в 1960-х и 1970-х годах.
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