Rheinmetall и Textron представили безэкипажный ЗРПК

Перспективный ЗРПК от Rheinmetall и Textron на выставке AUSA-2023 Военная промышленность разных стран сейчас активно работает над перспективными средствами противовоздушной обороны, предназначенными для ответа на растущую угрозу беспилотных летательных аппаратов.
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