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Военное обозрение

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Rheinmetall и Textron представили безэкипажный ЗРПК

Rheinmetall и Textron представили безэкипажный ЗРПК

Перспективный ЗРПК от Rheinmetall и Textron на выставке AUSA-2023 Военная промышленность разных стран сейчас активно работает над перспективными средствами противовоздушной обороны, предназначенными для ответа на растущую угрозу беспилотных летательных аппаратов.

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