Алекс Перейра победил Иржи Прохазку на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе

Бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра одержал досрочную победу над чешским соперником Иржи Прохазкой в поединке за титул абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе.