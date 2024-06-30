Алекс Перейра победил Иржи Прохазку на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе

Бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра одержал досрочную победу над чешским соперником Иржи Прохазкой в поединке за титул абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе.
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