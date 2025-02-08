Страны Балтии завершили отключение от энергосистемы России и Беларуси 

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demyr150648

Я так понимаю, что Литву со Швецией соединяет или подводный кабель, или ВЛ через Польшу или и то и другое. Не будем огорчаться: предлагаю прокладкой автодороги по Сувалковскому коридору решить проблему ВЛ, по аналогии с "Северным потоком" - кабельной. И заминировать порты и морская и воздушная блокада. Потом вообще разместить в их столицах нашу администрацию, а воинские контингенты, кои там обитаются, отправить углублять порт Дудинку. Это же наши территории. А литовки страшные, как жизнь ассенизатора-лабуса, посмотришь на такую - жить не хочется: их в какой-нибудь чуркистан, с глаз долой.