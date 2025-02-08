SUSANIN
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SUSANIN

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  • Константин
    Вы несправедливы. Это среди эстонских и финских женщин мало красивых, но среди литовских их более-менее хватает 😄Страны Балтии зав...
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    Я так понимаю, что Литву со Швецией соединяет или подводный кабель, или ВЛ через Польшу или и то и другое. Не будем о...Страны Балтии зав...
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    На гильотина его!Дело о сексуально...

Страны Балтии завершили отключение от энергосистемы России и Беларуси 

Страны Балтии завершили отключение от энергосистемы России и Беларуси 

Таллин. Эстония. В субботу прибалтийские страны завершили процесс отключения от энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Эстония – Латвия – Литва) и перешли на работу в изолированном режиме.

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Комментарии
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demyr150648
Я так понимаю, что Литву со Швецией соединяет или подводный кабель, или ВЛ через Польшу или и то и другое. Не будем огорчаться: предлагаю прокладкой автодороги по Сувалковскому коридору решить проблему ВЛ, по аналогии с &quot;Северным потоком&quot; - кабельной. И заминировать порты и морская и воздушная блокада. Потом вообще разместить в их столицах нашу администрацию, а воинские контингенты, кои там обитаются, отправить углублять порт Дудинку. Это же наши территории. А литовки страшные, как жизнь ассенизатора-лабуса,  посмотришь на такую - жить не хочется: их в какой-нибудь чуркистан, с глаз долой.
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20 час.
К
Константин
Вы несправедливы. Это среди эстонских и финских женщин мало красивых, но среди литовских их более-менее хватает 😄
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20 час.
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