Михаилу с Селигерской нужны наставники

Выпускники детских домов, даже становясь взрослыми, порой теряются в большом городе: как экономно сходить в магазин, не просрочить платёж за коммунальные услуги, не повестись на обман мошенников? Полезным в быту навыкам ребят учат в центре равных возможностей «Вверх».