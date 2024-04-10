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Наше Бескудниково

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Михаилу с Селигерской нужны наставники

Выпускники детских домов, даже становясь взрослыми, порой теряются в большом городе: как экономно сходить в магазин, не просрочить платёж за коммунальные услуги, не повестись на обман мошенников? Полезным в быту навыкам ребят учат в центре равных возможностей «Вверх».

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